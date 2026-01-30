Полномочия главы Земетчинского района Итальянцева прекращены досрочно, и.п. главы стал Козин Политика

Земетчино, 30 января 2026. PenzaNews. Полномочия главы Земетчинского района Пензенской области Николая Итальянцева прекращены досрочно в ходе внеочередной сессии собрания представителей в пятницу, 30 января, исполнение полномочий главы возложено на его заместителя Ивана Козина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

«За безупречную и продолжительную работу, высокий профессионализм, достижение значительных результатов в профессиональной деятельности и вклад в развитие местного самоуправления Николаю Итальянцеву присвоено звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления». С присвоением почетного звания от имени губернатора Олега Мельниченко Николая Итальянцева поздравил заместитель председателя правительства Пензенской области Павел Маслов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы Земетчинского района назначен на 19 марта.