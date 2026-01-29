Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения лишилась около 500 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка, которая убедила ее назвать код из SMS «для получения посылки».

«После этого пензячке поступило сообщение от якобы сотрудника портала госуслуг, который сообщил о взломе ее личного кабинета и потребовал связаться с неизвестным по предоставленному им номеру. [...] Заявительнице ответил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил потерпевшую перечислить свои сбережения на «безопасный счет» для их сохранности. Следуя его инструкциям, заявительница перевела около 500 тыс. рублей на счета злоумышленников», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.