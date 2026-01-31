Жительница Пензы перечислила мошенникам более 4,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 31 января 2026. PenzaNews. Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 1981 года рождения более 4,6 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала на сотовый телефон женщине позвонил «курьер», который попросил назвать код из SMS якобы для получения посылки, которая оформлена на ее имя.

«Доверившись неизвестному, потерпевшая выполнила его требования. После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестной, сообщившей заявительнице, что мошенники взломали ее личный кабинет на портале госуслуг. Звонившая убедила гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет» для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленницы, женщина перечислила на мошеннические счета более 4,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого незнакомка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поясняется в тексте.