10:27:59 Суббота, 31 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы перечислила мошенникам более 4,6 млн. рублей

09:19 | 31.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 31 января 2026. PenzaNews. Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 1981 года рождения более 4,6 млн. рублей.

Жительница Пензы перечислила мошенникам более 4,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала на сотовый телефон женщине позвонил «курьер», который попросил назвать код из SMS якобы для получения посылки, которая оформлена на ее имя.

«Доверившись неизвестному, потерпевшая выполнила его требования. После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестной, сообщившей заявительнице, что мошенники взломали ее личный кабинет на портале госуслуг. Звонившая убедила гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет» для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленницы, женщина перечислила на мошеннические счета более 4,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого незнакомка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поясняется в тексте.


Читайте также
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей
В Пензе работница пункта выдачи заказов подозревается в присвоении возвращенных покупателями товаров В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками пиццерии
В Пензе огонь уничтожил баню В Никольске женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама