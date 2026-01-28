В Бессоновском районе пенсионерка передала более 200 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке Криминал

Пенза, 28 января 2026. PenzaNews. 82-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице, которая голосом, похожим на голос ее внучки, сообщила, что стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

«Испугавшись за внучку, пенсионерка, [...] взяла из дома свои сбережения и передала их курьеру около своего дома. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила с внучкой. Общая сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.