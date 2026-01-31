Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели женщины на улице Ленинградской в Пензе Криминал

Пенза, 31 января 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту гибели женщины в результате схода наледи с многоквартирного дома на улице Ленинградской в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что в январе текущего года в городе Пензе в результате падения наледи с козырька балкона многоквартирного дома пострадала женщина. От полученных травм она скончалась. В СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в субботу, 31 января.

В нем добавляется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.