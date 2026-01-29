Дни Пензенской области в Совете Федерации пройдут 18-20 мая Политика

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Дни Пензенской области пройдут в Совете Федерации 18-20 мая. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Определена дата проведения очень важного для нашего региона мероприятия. Предложение председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Ивановны Матвиенко поддержал совет палаты. 18-20 мая 2026 года в Совете Федерации пройдут дни Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 29 января.

По словам Олега Мельниченко, в рамках пленарного заседания предусмотрено также проведение «часа субъекта».

«Будет организована экспозиция, посвященная нашим достижениям», — добавил он.

Губернатор пояснил, что распоряжением правительства Пензенской области сформирован организационный комитет, процесс подготовки к дням региона в Совфеде он будет курировать лично.

«По итогам дней Пензенской области в Совете Федерации примут очень важное для дальнейшего развития региона постановление о социально-экономической поддержке. Мы уже начали работу по определению значимых объектов, которые будут в него включены. Это объекты в сфере здравоохранения, образования, а также способствующие инвестиционной привлекательности Пензенской области», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Благодарю Валентину Ивановну за постоянное внимание и помощь нашему региону», — добавил Олег Мельниченко.