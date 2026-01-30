Пензенский губернатор объявил выговор ряду чиновников Политика

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговор ряду чиновников за неисполнение его поручений.

Фото: Pnzreg.ru

«Провел внеочередное заседание областного правительства, на котором указал на неисполнение ряда моих поручений. В некоторых случаях это привело к недовольству со стороны жителей региона. Вынужден применить дисциплинарные взыскания», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 29 января.

Руководитель субъекта федерации напомнил, что еще в прошлом году ставил задачу провести работы по переводу заросших сельхозземель в лесной фонд.

«Результаты очень слабые, поэтому объявил выговор министру градостроительства и архитектуры Александру Итальянцеву», — сообщил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что в системе образования допущен срыв сроков заключения контрактов на питание учеников, проблема затронула 50 школ Пензы.

«За это выговоры министру образования Алексею Фомину и главе города Пензы Олегу Денисову», — написал губернатор.

Он отметил, что также произошла вопиющая ситуация в медицине с задержкой поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных.

«За ненадлежащее исполнение обязанностей выговор объявлен заместителю председателя правительства – министру здравоохранения Вячеславу Космачеву», — проинформировал глава региона.

По его словам, также выговор объявлен заместителю председателя облправительства Алмазу Хакимову и министру экономического развития и промышленности Роману Трялину за «ослабление представительской деятельности региона в Республике Узбекистан».

«Раскритиковал и работу региональной кинокомиссии. Сейчас у нас в области снимают второй полнометражный фильм, но не вижу содействия со стороны созданного по моему поручению координационного органа. Министр культуры и туризма Сергей Бычков лишен премии», — добавил Олег Мельниченко.

«Напоминаю, что мои поручения как высшего должностного лица субъекта РФ носят обязательный характер, поэтому требую их неукоснительного исполнения», — подчеркнул губернатор.