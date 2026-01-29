01:08:41 Пятница, 30 января
«Дамате» начала строительство нового птицеводческого блока в Пензенском районе

18:00 | 29.01.2026 | АПК

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. ГК «Дамате» приступила к строительству нового птицеводческого блока в Пензенском районе Пензенской области, объем инвестиций составит 4,3 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте группы компаний.

«Дамате» начала строительство нового птицеводческого блока в Пензенском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Строительство ведется в рамках реализации проекта по расширению мощностей комплекса по производству индейки в регионе, предусматривающего строительство пяти птицеводческих блоков до 2028 года. Запуск первого блока позволит увеличить производство индейки на 11,3 тыс. тонн в убойном весе в год и нарастить общее число посадочных мест на 1 млн. голов. Работы организованы в селе Надеждино Пензенского района. Блок включает в себя три площадки, на которых будут расположены 32 птичника подращивания и откорма индейки. Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026 года», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, помимо птичников, предусмотрено строительство бункеров для хранения кормов, санитарных пропускников, весовой для отгрузки индейки, площадки для компостирования пометно-подстилочной массы, будут организованы водозаборный узел и дезбарьеры.

«Все площадки будут оснащены современным технологическим оборудованием, подключены к электро-, газо- и водоснабжению. Все процессы обеспечения жизнедеятельности птицы — кормление, поение, вентиляция, климат-контроль — будут автоматизированы. Птичники будут построены в полном соответствии с биологическими и санитарными требованиями действующего законодательства с учетом необходимого удаления друг от друг с целью соблюдения все норм биобезопасности», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что будет создано порядка 50 новых рабочих мест.


