18:13:31 Пятница, 30 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейском районе в естественную среду обитания выпущены 15 пятнистых оленей

18:02 | 30.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Пятнадцать пятнистых оленей, которые были приобретены в специализированном питомнике, выпущены в естественную среду обитания на территории охотничьего хозяйства «Прибрежное» в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Шемышейском районе в естественную среду обитания выпущены 15 пятнистых оленей

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Все олени здоровы и адаптированы к климатическим условиям средней полосы России. Выпуск прошел [...] на специально подготовленные угодья, где для животных уже созданы необходимая кормовая база и условия для зимовки. Данное мероприятие направлено не только на развитие трофейной охоты, но в первую очередь на увеличение биоразнообразия и создание устойчивой вольной популяции этого красивейшего вида», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в ближайшие годы, как ожидается, популяция приживется и начнет естественный рост, что откроет новые перспективы для развития экологического и охотничьего туризма в Пензенской области, а также будет способствовать замещению популяции кабана в охотугодьях региона.


Читайте также
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей
В Пензе работница пункта выдачи заказов подозревается в присвоении возвращенных покупателями товаров В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками пиццерии
В Пензе огонь уничтожил баню В Никольске женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама