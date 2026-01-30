В Шемышейском районе в естественную среду обитания выпущены 15 пятнистых оленей Общество

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Пятнадцать пятнистых оленей, которые были приобретены в специализированном питомнике, выпущены в естественную среду обитания на территории охотничьего хозяйства «Прибрежное» в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Все олени здоровы и адаптированы к климатическим условиям средней полосы России. Выпуск прошел [...] на специально подготовленные угодья, где для животных уже созданы необходимая кормовая база и условия для зимовки. Данное мероприятие направлено не только на развитие трофейной охоты, но в первую очередь на увеличение биоразнообразия и создание устойчивой вольной популяции этого красивейшего вида», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в ближайшие годы, как ожидается, популяция приживется и начнет естественный рост, что откроет новые перспективы для развития экологического и охотничьего туризма в Пензенской области, а также будет способствовать замещению популяции кабана в охотугодьях региона.