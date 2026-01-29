Пенсионер из Заречного, на которого в 2024 году упало дерево, отсудил у администрации города около 640 тыс. рублей Общество

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Администрация города Заречного Пензенской области по решению суда выплатит около 640 тыс. рублей пенсионеру, на которого в 2024 году упало дерево. Это следует из сообщения пресс-службы Пензенского областного суда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Зареченский городской суд обратился местный житель, указав в иске, что вечером 21 ноября 2024 года он находился около своего дома по проспекту Мира города Заречного Пензенской области, где из-за сильного ветра на него упало дерево. В результате им получены телесные повреждения, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчине потребовалось длительное лечение, он перенес ряд операций, ему пришлось передвигаться на инвалидной коляске, он нуждался в постороннем уходе.

«Истец просил суд взыскать с муниципального образования ЗАТО Заречный Пензенской области в лице администрации расходы на лечение, приобретение лекарств и компенсацию морального вреда. Ответчик с заявленными требованиями не согласился, полагая что падение дерева произошло в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы — из-за сильного ветра», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что суд отклонил этот довод, не признав порывы ветра 17 м/с чрезвычайным погодным явлением.

«Также суд отклонил довод ответчика о том, что упавшее дерево было здоровым. Согласно выводам ботанической экспертизы, предоставленные для исследования фрагменты древесины имеют характерные для сухостойных деревьев признаки. Суд установил, что содержание территории, на которой произрастало упавшее дерево, включая контроль за безопасным состоянием зеленых насаждений, лежала на ответчике», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд первой инстанции принял решение о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей и материального ущерба — более 37 тыс. рублей.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла это решение законным и обоснованным, оставив без удовлетворения жалобу ответчика. Решение вступило в законную силу», — уточняется в тексте.