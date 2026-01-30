10:27:02 Пятница, 30 января
Олег Мельниченко поручил направить все силы и средства на обеспечение бесперебойной работы системы ЖКХ в Пензенской области

10:01 | 30.01.2026 | ЖКХ

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил направить все силы и средства на обеспечение бесперебойной работы системы ЖКХ в условиях резкого перепада температуры воздуха.

Фото: T.me/omelnichenko

«По прогнозу, после кратковременного потепления в регионе снова ударят морозы. Учитывая температурные качели, поручил направить все силы и средства на обеспечение бесперебойной работы системы ЖКХ, уделив особое внимание функционированию объектов энергетики», — написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшегося в минувший четверг, 29 января.

Олег Мельниченко добавил, что потребовал от энергетиков в случае возникновения аварийных ситуаций своевременно информировать население о причинах и сроках устранения.

По словам губернатора, одной из тем заседания также стало массовое отключение света в Пензе, произошедшее 28 января.

«По информации ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», из-за неблагоприятных погодных условий на линии электропередачи случилось короткое замыкание. Точную причину установит межведомственная комиссия. Важно, что специалисты сработали оперативно — большинство абонентов получили электроэнергию в течение часа. Немного дольше обесточенными оставались небольшие участки сети. Также быстро восстановили подачу холодной и горячей воды», — отметил глава региона.


