В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения наледи с козырька балкона

30.01.2026 | Криминал

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели женщины в результате падения на нее наледи с козырька балкона многоквартирного дома на улице Ленинградской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 30 января 2026 года с козырька балкона жилого дома по улице Ленинградской в городе Пензе упал фрагмент наледи на женщину, находившуюся на тротуаре. В результате 52-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время следователями и криминалистами ведомства проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания и балкона», — подчеркивается в тексте.


