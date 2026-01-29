В Пензе состоялась презентация книги «Ключевский и его школа» Общество

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Презентация книги «Ключевский и его школа» прошла в Пензе в музее, который носит имя историка.

Она стала частью мероприятий, посвященных 185-летию со дня рождения Василия Ключевского.

Новую книгу представил один из координаторов проекта, автор-составитель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева Павел Федоров.

Он сообщил, что в архивах были обнаружены отзывы Василия Ключевского на выпускные работы студентов московской духовной академии.

«Мы издали эти отзывы в виде сборника и действительно получили очень интересную картину. Теперь мы знаем, какие требования Ключевский предъявлял к студенческим работам, какие советы давал студентам и магистрантам», — сказал он.

В ходе презентации один экземпляр книги был передан в дар музею В.О. Ключевского, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.