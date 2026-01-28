00:06:29 Четверг, 29 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками пиццерии

16:30 | 28.01.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками одной из пиццерий в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками пиццерии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вечернее время на охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Оперативно прибывший наряд Росгвардии установил, что молодой человек, находясь в компании, распивал спиртные напитки в помещении заведения и своими действиями провоцировал конфликт с персоналом пиццерии. На законные требования сотрудников правопорядка нарушитель не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. [...] Позже молодой человек пояснил, что такими действиями хотел произвести впечатление на знакомых», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге нарушитель общественного порядка был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
В Пензе огонь уничтожил баню В Никольске женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
В селе Секретарка огонь уничтожил деревянный гараж При пожаре в Башмаково пострадала женщина
В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, которые спровоцировали конфликт в ресторане быстрого питания В селе Старое Захаркино при пожаре в частном доме погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама