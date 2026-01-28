В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками пиццерии Происшествия

Пенза, 28 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками одной из пиццерий в Октябрьском районе Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вечернее время на охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Оперативно прибывший наряд Росгвардии установил, что молодой человек, находясь в компании, распивал спиртные напитки в помещении заведения и своими действиями провоцировал конфликт с персоналом пиццерии. На законные требования сотрудников правопорядка нарушитель не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. [...] Позже молодой человек пояснил, что такими действиями хотел произвести впечатление на знакомых», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге нарушитель общественного порядка был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.