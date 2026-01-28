Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Иссинского района Общество

Пенза, 28 января 2026. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков в ходе рабочей поездки в Иссинский район провел личный прием граждан.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, в основном стали социальные вопросы, касающиеся нарушений жилищных прав, оказания содействия в перерасчете платы за коммунальные услуги, ненадлежащего содержания детской площадки, тротуаров и дорог местного значения, а также железнодорожных путей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что все заявители получили разъяснения и ответы от главы регионального надзорного ведомства непосредственно во время приема.

«По всем поступившим письменным обращениям Дмитрий Горшков поручил прокурору района Александру Букареву тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав. Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль прокурора области», — сказано в тексте.

Кроме того, сообщается, что в рамках визита Дмитрий Горшков провел встречу с главой Иссинского района Николаем Аргаткиным, на которой обсуждались, в частности, вопросы реализации национальных проектов, концессионных соглашений и предоставления жилых помещений детям-сиротам.