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Необходимо найти баланс на рынке жилищного строительства — Дмитрий Медведев

17:01 | 11.08.2017 | Экономика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Интересы всех участников рынка жилищного строительства необходимо учитывать при принятии решений, направленных на развитие данной сферы. Такое мнение высказал премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Необходимо найти баланс на рынке жилищного строительства — Дмитрий Медведев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам нужно найти баланс между интересами покупателей жилья, с одной стороны, между застройщиками и, конечно, новыми ориентирами градостроения», — пояснил он в ходе совещания в правительстве Пензенской области в пятницу, 11 августа.

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Глава кабинета министров добавил, что одно из ключевых направлений в этой работе — поддержание спроса на покупку жилья.

Он отметил, что ставки по ипотеке уже заметно снизились.

«Нужно проанализировать вот эту новую реальность, которая складывается со ставками по ипотеке, проанализировать, есть ли возможность у банков снизить ставки еще больше», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства РФ призвал подумать над дополнительными предложениями по развитию ипотечного сектора.
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