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Озвучены результаты работы по распоряжению муниципальным имуществом в Пензе

10:15 | 20.06.2019 | Экономика

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Начальник управления муниципального имущества Пензы Ирина Кочеткова представила результаты работы за первые пять месяцев 2019 года в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности.

Озвучены результаты работы по распоряжению муниципальным имуществом в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она сообщила, что на основании поступивших заявлений в период с января по май управлением заключено 700 договоров купли-продажи в собственность земельных участков, 30 — аренды, 11 — безвозмездного пользования, а также 63 соглашения о перераспределении земли.

«В результате проделанной работы в бюджет города поступило 158,7 млн. рублей», — уточнила Ирина Кочеткова.

Глава управления добавила, что с начала года принято 20 постановлений администрации Пензы о предоставлении в пользование государственным учреждениям и казенным предприятиям 24 земельных участков общей площадью более 520 тыс. кв. метров.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме того, муниципальное имущество в безвозмездное пользование было передано, в частности, спортивной школе №8 и детской общественной организации юных туристов «Костер».

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