Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2019 года Экономика

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2019 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по октябрь текущего года относительно аналогичного периода 2018-го чистые процентные доходы увеличились на 4%, или на 8,5 млн. рублей, чистый валовый доход — на 2%, или на 8,9 млн. рублей, а чистые комиссионные и другие доходы — на 0,3%, или на 400 тыс. рублей.

По состоянию на 1 ноября 2019 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 708,7 млн. рублей, чистый процентный доход — 246,7 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 177 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 116,5 млн. рублей, чистая прибыль — 100,7 млн. рублей.

Активы банка на начало ноября составили 6,3 млрд. рублей, рост — 12%; собственный капитал — 738 млн. рублей, увеличение — 4,4%.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 4,3 млрд. рублей. Кредитный портфель составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 ноября достиг 2,98 млрд. рублей; физических лиц — 1 млрд. 9 млн. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года — 13,5%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 ноября 2019 года составил 5,5 млрд. рублей, рост — 11%; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2 млрд. рублей, увеличение — 11%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 367 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 ноября 2019 года составляют: Н1.2 — 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13,4% при минимальном значении 8%; Н3 — 83,3% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.