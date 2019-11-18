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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2019 года

10:19 | 18.11.2019 | Экономика

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Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2019 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2019 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по октябрь текущего года относительно аналогичного периода 2018-го чистые процентные доходы увеличились на 4%, или на 8,5 млн. рублей, чистый валовый доход — на 2%, или на 8,9 млн. рублей, а чистые комиссионные и другие доходы — на 0,3%, или на 400 тыс. рублей.

По состоянию на 1 ноября 2019 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 708,7 млн. рублей, чистый процентный доход — 246,7 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 177 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 116,5 млн. рублей, чистая прибыль — 100,7 млн. рублей.

Активы банка на начало ноября составили 6,3 млрд. рублей, рост — 12%; собственный капитал — 738 млн. рублей, увеличение — 4,4%.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 4,3 млрд. рублей. Кредитный портфель составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 ноября достиг 2,98 млрд. рублей; физических лиц — 1 млрд. 9 млн. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года — 13,5%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 ноября 2019 года составил 5,5 млрд. рублей, рост — 11%; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2 млрд. рублей, увеличение — 11%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 367 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 ноября 2019 года составляют: Н1.2 — 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13,4% при минимальном значении 8%; Н3 — 83,3% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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