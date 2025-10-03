10:40:01 Пятница, 3 октября
Губернатор поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением бензином и дизтопливом населенных пунктов Пензенской области

09:13 | 03.10.2025 | Экономика

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил держать на особом контроле межведомственной рабочей группы ситуацию с обеспечением бензином и дизельным топливом населенных пунктов региона.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании оперативного штаба Пензенской области рассмотрели вопрос, значимый для жителей региона, предприятий и организаций, — обеспечение бензином и дизельным топливом наших населенных пунктов. Обсудили тему с главами городов и районов и представителями компаний-поставщиков. Как доложили руководители крупных топливных компаний, они выполняют свои обязательства, поставляя в регион ГСМ в полном объеме», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 2 октября.

По его словам, причиной точечных простоев на АЗС названы вопросы логистики, связанные с сезонным увеличением спроса.

«Поручил держать ситуацию на особом контроле межведомственной рабочей группы с привлечением представителей УФАС и прокуратуры», — подчеркнул Олег Мельниченко.


