Анна Нестерова возглавила управление культуры Пензы

10:36 | 01.10.2025 | Культура

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Анна Нестерова назначена начальником управления культуры Пензы, к работе в новой должности она приступила в среду, 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Анна Нестерова возглавила управление культуры Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Анна Александровна в 2003 году окончила Поволжскую академию государственной службы имени П.А. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2007-м там же — аспирантуру, имеет ученую степень кандидата экономических наук», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с 2003 по 2010 годы в академии она прошла путь от старшего лаборанта факультета государственного и муниципального управления до заместителя декана по воспитательной работе и доцента кафедры менеджмента (по совместительству).

«С 2012-го по 2016-й трудилась на различных должностях в Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, в том числе заведующей культурно-досуговым центром, доцентом кафедры «Управление» (по совместительству). С 2016 по 2019 годы работала заместителем начальника городского управления культуры», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что с марта 2019 года по сентябрь 2025-го Анна Нестерова занимала должность директора детской школы искусств «Лира».

Пост начальника управления культуры Пензы стал вакантным после того, как его освободила Вера Фейгина, которая была задержана по делу о получении взятки в крупном размере и впоследствии заключена под стражу.


