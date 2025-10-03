10:40:18 Пятница, 3 октября
Призывники не будут привлекаться к выполнению задач СВО — военком Пензенской области

10:04 | 03.10.2025 | Общество

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Новобранцы, которые отправятся служить в Вооруженные силы РФ в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к выполнению зада специальной военной операции. Об этом заявил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Фото: Pnzreg.ru

«В соответствии с установленным заданием штаба Центрального военного округа на комплектование войск осенью 2025 года, из Пензенской области планируется отправить порядка 1 тыс. призывников. Комплектование войск нашими призывниками будет осуществляться для всех родов и видов Вооруженных сил Российской Федерации по всем военным округам», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

По словам военкома, отправку новобранцев в войска планируется начать со сборного пункта 15 октября.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации. Привлекаться для участия в выполнении задач специальной военной операции они не будут. Срок военной службы по призыву останется неизменным — 12 месяцев», — цитирует Андрея Суркова пресс-служба облправительства.


