Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-решения на XIII международной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», прошедшей в Пензе.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Директор по развитию цифровых технологий ПАО «Ростелеком» Роман Хазеев выступил на панельной сессии «Промпт индустрии».

Он сообщил, что компания активно внедряет нейросети в собственные бизнес-процессы и сервисы клиентов.

«Например, одно из направлений применения искусственного интеллекта — видеонаблюдение. В этом году заработала система контроля за проведением ЕГЭ. Эффективность выявления нарушений с помощью нейросетей увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом, когда ИИ не применялся», — сказал Роман Хазеев.

При обсуждении рисков чрезмерного использования искусственного интеллекта эксперт обратил внимание на то, что ИИ может обеспечить более быструю и точную обработку данных, однако итоговые решения должны принимать люди.

В качестве примера он привел сферу медицины, где диагноз по-прежнему ставит врач, а не ИИ.

На секции «Искусственный интеллект и машинное обучение» спикеры «Ростелекома» более подробно рассказали о разработках, которые уже внедрены в корпоративные бизнес-процессы провайдера и сервисы госзаказчиков.

Кроме того, в ходе конференции была озвучена информация о запуске портала «Нейрошлюз», который представляет собой витрину нейронных сетей. По данным провайдера, сервис выполняет около 300 тыс. запросов и сокращает до 30% времени персонала на подготовку служебных документов, сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».