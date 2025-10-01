19:18:00 Среда, 1 октября
Участок дороги «Михайловка — Юлово — Беликово — Муратовка» отремонтирован по нацпроекту

18:00 | 01.10.2025 | Общество

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Участок автодороги «Михайловка — Юлово — Беликово — Муратовка» протяженностью 5 км, отремонтированный в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», введен в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Основание автомобильной дороги было укреплено с помощью холодной регенерации, что усилило ее несущую способность. Затем были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и укреплены обочины щебнем», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на данном участке были отремонтированы съезды, установлен новый остановочный павильон, размещены дорожные знаки.

«Также в ремонте находится еще 12 км асфальтобетонного покрытия дороги «Михайловка — Юлово — Беликово — Муратовка». Работы, согласно контракту, будут завершены в 2027 году. Они ведутся между селами Знаменское и Панкратовка», — отмечается в сообщении.


