В каменской ЦРБ отремонтировано инфекционное отделение

15:14 | 02.10.2025 | Медицина

Каменка, 2 октября 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт инфекционного отделения завершен в каменской центральной районной больнице имени Г.М. Савельевой в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Во всех боксах и полубоксах обновлены дверные блоки и оборудованы современные шлюзы для передачи пищи, что позволяет минимизировать риски распространения инфекции. Отремонтированы санитарные комнаты: появились новые душевые кабины и сантехника», — сказано в тексте.

Как уточнил главный врач каменской ЦРБ Сергей Никишин, произведена замена напольного покрытия и потолков, покрашены стены, установлены новые светильники.

«Ремонт инфекционного отделения — это не просто обновление помещений. Это важный шаг к созданию максимально безопасных и комфортных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря проведенному ремонту повышается качество оказания помощи и снижаются эпидемиологические риски. Для нас принципиально важно, чтобы каждый врач мог работать в удобной, функциональной среде, а каждый пациент — получать лечение в достойных условиях», — сказал Сергей Никишин, слова которого приводятся в сообщении.


Актуальное

