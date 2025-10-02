Олег Мельниченко поздравил работников среднего профессионального образования с праздником Общество

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов колледжей, техникумов и училищ с Днем среднего профессионального образования.

«В этом году Россия отмечает 85 лет со дня создания системы СПО. Сегодня она является ключевым звеном подготовки квалифицированных кадров для экономики, эффективным инструментом регионального развития. В Пензенской области программы СПО реализуют 33 образовательные организации, в которых обучаются около 33,5 тыс. студентов по 26 профессиям и 81 специальности», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что популярность среднего профессионального образования растет.

«Мы развиваем систему СПО, учитывая потребности наших предприятий и интересы обучающихся. Ремонтируем учебные здания и общежития, оснащаем современным оборудованием производственные мастерские и лаборатории. Активно взаимодействуем с будущими работодателями — предприятиями и организациями Пензенской области. Включаем пензенские колледжи в федеральную программу «Профессионалитет». В настоящее время 95% выпускников системы СПО трудоустраиваются по полученной профессии», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что результаты среднего профессионального образования во многом зависят от добросовестного труда наставников.

«Уважаемые преподаватели и мастера производственного обучения, благодарю вас за педагогическое мастерство, инициативность, ответственный подход к подготовке и воспитанию подрастающего поколения. Пусть ваши профессиональные и жизненные планы найдут наилучшее воплощение!» — пожелал глава региона.