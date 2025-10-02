18:28:51 Четверг, 2 октября
Олег Мельниченко поздравил работников среднего профессионального образования с праздником

11:01 | 02.10.2025 | Общество

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов колледжей, техникумов и училищ с Днем среднего профессионального образования.

Олег Мельниченко поздравил работников среднего профессионального образования с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В этом году Россия отмечает 85 лет со дня создания системы СПО. Сегодня она является ключевым звеном подготовки квалифицированных кадров для экономики, эффективным инструментом регионального развития. В Пензенской области программы СПО реализуют 33 образовательные организации, в которых обучаются около 33,5 тыс. студентов по 26 профессиям и 81 специальности», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что популярность среднего профессионального образования растет.

«Мы развиваем систему СПО, учитывая потребности наших предприятий и интересы обучающихся. Ремонтируем учебные здания и общежития, оснащаем современным оборудованием производственные мастерские и лаборатории. Активно взаимодействуем с будущими работодателями — предприятиями и организациями Пензенской области. Включаем пензенские колледжи в федеральную программу «Профессионалитет». В настоящее время 95% выпускников системы СПО трудоустраиваются по полученной профессии», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что результаты среднего профессионального образования во многом зависят от добросовестного труда наставников.

«Уважаемые преподаватели и мастера производственного обучения, благодарю вас за педагогическое мастерство, инициативность, ответственный подход к подготовке и воспитанию подрастающего поколения. Пусть ваши профессиональные и жизненные планы найдут наилучшее воплощение!» — пожелал глава региона.


Актуальное

