18:28:13 Четверг, 2 октября
Вступил в силу приговор лжегазовикам, обманувшим жителей Пензенской области

18:00 | 02.10.2025 | Криминал

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Приговор Кузнецкого районного суда Пензенской области от 15 мая 2025 года, которым семеро жителей Самарской области в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор лжегазовикам, обманувшим жителей Пензенской области

«По делу установлено, что в декабре 2020 года один из самарцев, ранее осуществлявший деятельность по ремонту газового оборудования, с целью улучшения материального положения принял решение о создании организованной группы, основная деятельность которой заключалась в обмане пожилых граждан относительно необходимости возмездной замены газового оборудования, заведомо находящегося в исправном состоянии. К участию в преступной деятельности осужденный привлек своих знакомых, которым выдал спецодежду с логотипом «Горгаз», а также соответствующие удостоверения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленники ходили по квартирам и предлагали пожилым гражданам заменить элементы газового оборудования, используя уговоры и запугивая возможным взрывом газа.

«Запуганные жильцы подписывали договоры на замену газового оборудования, сумма оплаты по которым составляла от 3 тыс. до 10,5 тыс. рублей. В числе обманутых оказалось 29 жителей области, установленная судом сумма причиненного им ущерба составила более 130 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что соучастники преступной группы были задержаны в апреле 2023 года.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя организатору преступной группы и одному из наиболее активных участников назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 лет и 3 года соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда. Пяти подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком от 2,5 до 4 лет, — указано в сообщении.

Из него следует, что организатор преступной и группы и адвокат одного из осужденных подали апелляционные жалобы, не согласившись с квалификацией преступных действий и размером назначенного наказания.

«В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, вину осужденных доказанной, квалификацию их действий верной, а назначенное наказание справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу», — говорится в пресс-релизе.


