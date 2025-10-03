18:46:13 Пятница, 3 октября
В Пензенской области подведены итоги штабной тренировки по гражданской обороне

11:00 | 03.10.2025 | Общество

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Итоги участия региона в двухдневной всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне подведены в Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В минувший четверг, 2 октября, были проведены практические мероприятия на одном из объектов на территории Пензы: взяты пробы воздуха окружающей среды на наличие отравляющих веществ, осуществлен разбор завалов, спасены «пострадавшие» и ликвидирован условный пожар.

Кроме того, в ходе тренировки были осмотрены объекты гражданской обороны, проведены занятия с ответственными сотрудниками.

Также выполнен осмотр учебно-материальной базы объектов и оценена готовность к действиям по предназначению.

Подводя итоги тренировки, начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов отметил, что вопросы гражданской обороны в современных условиях приобрели особую актуальность.

«Тренировка — хорошая возможность обучиться самим и обучить своих сотрудников грамотным и правильным действиям в случае нештатной ситуации. Спасибо всем за участие», — цитирует Дмитрия Козлова пресс-служба ГУ МЧС России по региону.


