В Пензенской области собрали 1 млн. тонн сахарной свеклы

11:01 | 30.09.2025 | АПК

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Аграрии Пензенской области собрали 1 млн. тонн сахарной свеклы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«На счету пензенских аграриев новый миллион тонн — теперь и сахарной свеклы. Средняя урожайность — 451 центнер с гектара. В лидерах уборочной кампании — Каменский, Башмаковский и Земетчинский районы», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 29 сентября.

По словам главы региона, темпы работ высокие.

«Уборка свеклы стартовала раньше обычного благодаря теплой погоде, которая ускорила созревание корнеплодов. Уже собрано на 350 тыс. тонн больше сахарной свеклы, чем в аналогичный период прошлого года», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что собранный урожай позволит загрузить увеличивающиеся мощности пензенских предприятий.

«Планируем собрать не менее 2,2 млн. тонн свеклы, из которой три наших сахарных завода произведут около 400 тыс. тонн сахара», — уточнил губернатор.


