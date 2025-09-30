21:13:38 Вторник, 30 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке суд по иску прокуратуры признал недействительным кредитный договор, оформленный от имени пенсионерки

16:17 | 30.09.2025 | Общество

Печать

Кузнецк, 30 сентября 2025. PenzaNews. Суд в Кузнецке Пензенской области по иску прокуратуры признал недействительным кредитный договор, оформленный от имени местной жительницы.

В Кузнецке суд по иску прокуратуры признал недействительным кредитный договор, оформленный от имени пенсионерки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в декабре 2023 года от имени пожилой женщины в кредитной организации посредством удаленного доступа был заключен кредитный договор на сумму более 250 тыс. рублей. Впоследствии часть кредитных денежных средств со счета в размере свыше 22 тыс. рублей были удержаны банком. По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в целях восстановления прав пенсионерки прокурор направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным и удалении из базы кредитных историй информации о задолженности.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Кроме того, с банка взысканы денежные средства, которые выплачены женщиной в счет погашения кредита, а также штраф и компенсация морального вреда — всего [...] более 52 тыс. рублей», — уточняется в тексте.


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе Над рядом районов Пензенской области действует план «Ковер»
Олег Мельниченко поручил активизировать вакцинацию населения Пензенской области от гриппа Глава Пензы прокомментировал ранний старт отопительного сезона
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама