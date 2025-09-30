В Кузнецке суд по иску прокуратуры признал недействительным кредитный договор, оформленный от имени пенсионерки Общество

Кузнецк, 30 сентября 2025. PenzaNews. Суд в Кузнецке Пензенской области по иску прокуратуры признал недействительным кредитный договор, оформленный от имени местной жительницы.

«Установлено, что в декабре 2023 года от имени пожилой женщины в кредитной организации посредством удаленного доступа был заключен кредитный договор на сумму более 250 тыс. рублей. Впоследствии часть кредитных денежных средств со счета в размере свыше 22 тыс. рублей были удержаны банком. По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в целях восстановления прав пенсионерки прокурор направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным и удалении из базы кредитных историй информации о задолженности.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Кроме того, с банка взысканы денежные средства, которые выплачены женщиной в счет погашения кредита, а также штраф и компенсация морального вреда — всего [...] более 52 тыс. рублей», — уточняется в тексте.