19:17:53 Среда, 1 октября
Олег Денисов поздравил Анастасию Никитину со 102-летием

16:01 | 01.10.2025 | Общество

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Никитину со 102-летием.

Олег Денисов поздравил Анастасию Никитину со 102-летием

Фото: T.me/denisov_ov

«В день рождения навестил Анастасию Иосифовну Никитину — ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня ей исполнилось 102 года!» — написал он в своем Telegram-канале в среду, 1 октября.

Олег Денисов сообщил, что Анастасия Никитина родилась в селе Иванырс Лунинского района, окончила торговый техникум в Пензе, в войну принимала участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте, была командиром дальномерного отделения артиллерийской дивизии, дошла до Берлина, а в мирное время после вынужденных переездов с мужем-военным вернулась на пензенскую землю, где работала бухгалтером.

«Сложно представить, сколько тягот и лишений вынесла эта женщина на своих хрупких плечах», — отметил он.

Глава Пензы подчеркнул, что Анастасия Никитина, несмотря на все испытания судьбы, сохранила силу духа, доброту и чуткость.

Олег Денисов уточнил, что она воспитала троих детей, четырех внуков и пять правнуков, которые теперь заботятся о ней.

«Анастасия Иосифовна сказала, что будет снова ждать в гости. Только за, главное — хорошего здоровья и самочувствия имениннице!» — написал глава города.


