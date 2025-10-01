Жительница Бессоновского района оформила кредит и перевела мошенникам около 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1984 года рождения оформила кредит и перевела неизвестным около 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил злоумышленник под видом работника банка, который рассказал о возможности заработать на инвестициях, убедил перейти по предоставленной ссылке, скачать на телефон приложение и пополнить счет.

«После этого гражданке поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося ее персональным менеджером. Собеседник убедил женщину оформить на свое имя кредит и все денежные средства вложить в инвестиции для того, чтобы удвоить заработок. Не догадываясь, что общается с мошенником, женщина выполнила все его требования. Общая сумма ущерба составила около 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».