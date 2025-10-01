19:17:12 Среда, 1 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Бессоновского района оформила кредит и перевела мошенникам около 1 млн. рублей

17:08 | 01.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1984 года рождения оформила кредит и перевела неизвестным около 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Жительница Бессоновского района оформила кредит и перевела мошенникам около 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил злоумышленник под видом работника банка, который рассказал о возможности заработать на инвестициях, убедил перейти по предоставленной ссылке, скачать на телефон приложение и пополнить счет.

«После этого гражданке поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося ее персональным менеджером. Собеседник убедил женщину оформить на свое имя кредит и все денежные средства вложить в инвестиции для того, чтобы удвоить заработок. Не догадываясь, что общается с мошенником, женщина выполнила все его требования. Общая сумма ущерба составила около 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе Отопительный сезон в Заречном стартует 26 сентября
Аукцион на право заключения договора аренды участка в Ахунском лесничестве для заготовки древесины отменен Прокуратура добилась присвоения 93-летней жительнице Пензенской области статуса ветерана Великой Отечественной войны
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама