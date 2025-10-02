В Пензенской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в госизмене Криминал

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность временно безработных граждан Российской Федерации 1992 и 1995 годов рождения, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно установили контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины и передали ему сведения в отношении промышленного предприятия и объектов министерства обороны, которые могли быть использованы противником против Вооруженных сил Российской Федерации в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ст. 275 УК РФ возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.