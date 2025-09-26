В Пензе прокуратура взяла на контроль расследование дела, возбужденного после смерти иностранного гимнаста Криминал

Пенза, 26 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после смерти гимнаста из Индонезии, получившего травму шеи во время тренировочных сборов во дворце спорта «Буртасы» в Пензе.

«19-летний иностранный спортсмен в сопровождении тренера находился на сборах в городе Пензе. 13 сентября 2025 года, выполняя упражнения, он получил травму шеи. Молодой человек был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако через несколько дней пострадавший скончался. По данному факту в следственном управлении СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. [...] Прокуратура Пензенской области взяла ход и результаты расследования данного уголовного дела на контроль», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что по делу будет проведен комплекс следственных действий, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего.