Найден потенциальный инвестор для создания дата-центра в Кузнецке — Сергей Златогорский

Кузнецк, 1 октября 2025. PenzaNews. Потенциальный инвестор для создания дата-центра в Кузнецке Пензенской области найден. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский.

По его словам, представитель компании, которая рассматривает возможность создания дата-центра, посетил город, осмотрел предлагаемые площадки и остался удовлетворен условиями.

«Дата-центры в таких городах, как у нас, просто так не появляются. Это и рабочие места, и новый спектр экономики, задействование резервов энергетики, вычислительные мощности, которые можно использовать в нашем городе», — сказал Сергей Златогорский.

Он отметил важность скорейшего решения земельного вопроса для начала строительства.

«Это то, о чем президент говорит, что дата-центры должны расти. Мы в тренде, тем более что инвестор есть, поэтому земельный вопрос бегом решайте», — обратился глава Кузнецка к подчиненным.

Данный проект предполагает инвестиции в размере 1,5 млрд. рублей, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.