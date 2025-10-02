10:44:59 Четверг, 2 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Специалисты «Пензаэнерго» выявили факты незаконного размещения линий связи более чем на 8 тыс. опор ЛЭП

09:25 | 02.10.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках масштабной работы по пресечению фактов несанкционированного размещения оборудования интернет-провайдеров на опорах линий электропередачи выявили нелегальные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) более чем на 8 тыс. опор ЛЭП по состоянию на конец сентября 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Специалисты «Пензаэнерго» выявили факты незаконного размещения линий связи более чем на 8 тыс. опор ЛЭП

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Демонтаж произведен с 246 опор», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении нескольких операторов связи, разместивших бездоговорные подвесы ВОЛС и медного кабеля, организована претензионно-исковая работа.

«Размещение оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией. Размещение ВОЛС на опорах ЛЭП возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией», — напоминается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности.


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе Житель Пензенской области получил 8 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности
Полиция задержала молодых людей, пытавшихся ночью раскопать могилу в Лунино В Пензе пенсионерка передала незнакомцу 1,3 тыс. евро и 6,3 тыс. долларов, опасаясь привлечения к уголовной ответственности
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама