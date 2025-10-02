Специалисты «Пензаэнерго» выявили факты незаконного размещения линий связи более чем на 8 тыс. опор ЛЭП ЖКХ

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках масштабной работы по пресечению фактов несанкционированного размещения оборудования интернет-провайдеров на опорах линий электропередачи выявили нелегальные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) более чем на 8 тыс. опор ЛЭП по состоянию на конец сентября 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Демонтаж произведен с 246 опор», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении нескольких операторов связи, разместивших бездоговорные подвесы ВОЛС и медного кабеля, организована претензионно-исковая работа.

«Размещение оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией. Размещение ВОЛС на опорах ЛЭП возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией», — напоминается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности.