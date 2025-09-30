14:14:30 Вторник, 30 сентября
Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией

09:07 | 30.09.2025 | Общество

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Уважаемые земляки! Сегодня мы отмечаем судьбоносную историческую дату. Ровно три года назад, 30 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и руководители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России. Выразив свою свободную волю, более 6 млн. жителей новых регионов обрели достойное будущее в составе сильного российского государства с многовековой историей, социальными гарантиями и равенством всех народов, культур и религий. Россияне приняли четыре новых региона в свою большую крепкую семью», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что сегодня вся страна продолжает восстанавливать на освобожденных территориях народное хозяйство и налаживать нормальную жизнь.

«Пензенская область активно оказывает поддержку подшефным территориям Запорожской области — Пологовскому и Токмакскому районам. Наши специалисты приводят в порядок дорожную инфраструктуру в Донецкой народной республике. Во всех новых регионах действуют пензенские отряды волонтеров, оказывая людям адресную помощь», — уточнил он.

По словам губернатора, многие жители Донбасса и Новороссии, приехавшие в Пензенскую область в поисках мирной жизни, обрели здесь второй дом.

«В ходе специальной военной операции мы продолжаем добиваться полного освобождения территории воссоединенных республик и областей, боремся за прочный мир. Убежден, что цели, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и нашим народом, будут достигнуты. Наше дело правое! Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


Актуальное

