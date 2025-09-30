21:13:37 Вторник, 30 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителям Пензенской области напомнили порядок действий при запуске сирен во время проверки системы оповещения

18:00 | 30.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области при запуске сирен во время проверки системы оповещения должны сохранять спокойствие, для получения актуальной информации о дальнейших действиях необходимо включить радио или телевизор. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и защиты населения региона Михаил Кудимов.

Жителям Пензенской области напомнили порядок действий при запуске сирен во время проверки системы оповещения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При звуках сирены рекомендуем гражданам сохранять спокойствие. Для получения актуальной информации важно включить радио или телевизор. Просим внимательно прослушать сообщение, где будут содержаться информация о характере проверки и рекомендации по дальнейшим действиям», — сказал Михаил Кудимов, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В тексте напоминается, что 1 октября начнется всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

«С 10.30 до 11.10 будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен и громкоговорящих речевых устройств. Информация о проведении штабной тренировки и проверке систем оповещения будет транслироваться в эфире телеканалов и радиостанций, а также доступна в мобильном приложении МЧС России. Кроме того, планируется рассылка SMS-сообщений на мобильные телефоны пользователей», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что всероссийская тренировка продолжится на следующий день.

«Мероприятия, запланированные на 2 октября, касаются деятельности должностных лиц профильных министерств и ведомств. В частности, планируется проведение практических мероприятий с аварийно-спасательными службами на объектах экономики, а также работа органов управления ГО и ЧС», — поясняется в тексте.


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе Над рядом районов Пензенской области действует план «Ковер»
Олег Мельниченко поручил активизировать вакцинацию населения Пензенской области от гриппа Глава Пензы прокомментировал ранний старт отопительного сезона
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама