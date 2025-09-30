Жителям Пензенской области напомнили порядок действий при запуске сирен во время проверки системы оповещения Общество

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области при запуске сирен во время проверки системы оповещения должны сохранять спокойствие, для получения актуальной информации о дальнейших действиях необходимо включить радио или телевизор. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и защиты населения региона Михаил Кудимов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При звуках сирены рекомендуем гражданам сохранять спокойствие. Для получения актуальной информации важно включить радио или телевизор. Просим внимательно прослушать сообщение, где будут содержаться информация о характере проверки и рекомендации по дальнейшим действиям», — сказал Михаил Кудимов, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В тексте напоминается, что 1 октября начнется всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

«С 10.30 до 11.10 будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен и громкоговорящих речевых устройств. Информация о проведении штабной тренировки и проверке систем оповещения будет транслироваться в эфире телеканалов и радиостанций, а также доступна в мобильном приложении МЧС России. Кроме того, планируется рассылка SMS-сообщений на мобильные телефоны пользователей», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что всероссийская тренировка продолжится на следующий день.

«Мероприятия, запланированные на 2 октября, касаются деятельности должностных лиц профильных министерств и ведомств. В частности, планируется проведение практических мероприятий с аварийно-спасательными службами на объектах экономики, а также работа органов управления ГО и ЧС», — поясняется в тексте.