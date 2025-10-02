В Пензенской области еще пять человек стали участниками программы «Земский работник культуры» Культура

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Еще пять человек стали участниками программы «Земский работник культуры» в Пензенской области, соглашения с ними подписаны в министерстве культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба ведомства, выпускницы пензенского колледжа искусств Мария Кочеткова и Лилия Кадкина трудоустроены методистом и руководителем клубного формирования в дом культуры Городищенского района и вертуновский сельский ДК соответственно.

Выпускники пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского Анна Аношкина и Ангелина Ребнева будут работать преподавателями в филиале ДШИ в Чаадаевке и детской школе искусств Земетчинского района.

Виктория Сергеева стала культорганизатором в доме культуры села Поим.

Обращаясь к участникам программы, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков отметил, что кадровый вопрос всегда был актуальным.

«Мы очень рады, что благодаря этой программе в наши учреждения культуры пришли такие замечательные специалисты. Ждем вашей активной работы, ваших инициатив и проектов», сказал он.

Сергей Бычков напомнил, что на 2026 год Минкультуры России подтвердило 20 квот в рамках программы «Земский работник культуры» для Пензенской области.