В Пензе после аварий на теплосетях возбуждено уголовное дело о заведомо ложном заключении экспертизы промбезопасности

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 217.2 УК РФ «Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности» возбуждено по материалам прокурорской проверки после произошедших в Пензе аварий на теплосетях с выбросом горячей воды под высоким давлением. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«Установлено, что в феврале 2025 года на улицах Аустрина, Тернопольской и проспекте Строителей города Пензы произошли порывы тепловых сетей с выбросом горячей воды под высоким давлением, создавшие реальную угрозу жизни граждан. В ходе проверок выявлено, что эксплуатация трубопроводов проводилась без необходимых ремонтно-восстановительных работ в связи с наличием экспертиз промышленной безопасности, определивших окончание срока службы объектов в октябре 2026 года. Однако фактически стенки тепловых сетей потеряли необходимый уровень прочности вследствие воздействия коррозии», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что коммунальные аварии произошли в течение 3 месяцев после оформления экспертами положительных заключений.

«Ввиду допущенных при проведении экспертиз нарушений требований законодательства о промышленной безопасности прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.2 УК РФ», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.