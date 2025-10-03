10:40:08 Пятница, 3 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области учреждениям образования передано 12 новых школьных автобусов

10:02 | 03.10.2025 | Образование

Печать

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. 12 новых школьных автобусов передано учреждениям образования Городищенского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Сердобского и Спасского районов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

В Пензенской области учреждениям образования передано 12 новых школьных автобусов

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Новые транспортные средства призваны заменить автобусы, введенные в эксплуатацию в 2018-2019 годах», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что находящиеся в удовлетворительном состоянии автобусы, которые до настоящего времени эксплуатировались как школьные, планируется передать другим организациям социальной сферы.

«Всего в 2025 году регион получил 38 школьных автобусов различной вместимости на общую сумму более 128,2 млн. рублей. Первая партия, состоящая из 26 автобусов, была передана муниципалитетам в мае», — отмечается в сообщении.


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе Все школы и детсады Пензы планируется обеспечить теплом к 29 сентября — глава города
В Пензе в сквере у «Афганских ворот» высадили молодые липы и ели Телефонная мошенница выманила у жительницы Пензы около 4,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама