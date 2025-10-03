В Пензенской области учреждениям образования передано 12 новых школьных автобусов Образование

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. 12 новых школьных автобусов передано учреждениям образования Городищенского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Сердобского и Спасского районов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Новые транспортные средства призваны заменить автобусы, введенные в эксплуатацию в 2018-2019 годах», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что находящиеся в удовлетворительном состоянии автобусы, которые до настоящего времени эксплуатировались как школьные, планируется передать другим организациям социальной сферы.

«Всего в 2025 году регион получил 38 школьных автобусов различной вместимости на общую сумму более 128,2 млн. рублей. Первая партия, состоящая из 26 автобусов, была передана муниципалитетам в мае», — отмечается в сообщении.