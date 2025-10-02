18:28:30 Четверг, 2 октября
В Пензе после вмешательства прокуратуры отремонтирована крыша дома, в котором живет семья участника СВО

16:07 | 02.10.2025 | ЖКХ

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Крыша многоквартирного дома на улице Германа Титова в Пензе, в котором живет семья участника специальной военной операции, отремонтирована после вмешательства прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Октябрьского района города Пензы провела проверку по обращению супруги участника СВО о нарушении прав в сфере ЖКХ. Установлено, что в многоквартирном доме №15А по улице Германа Титова в Пензе, в котором проживает семья участника СВО, протекала крыша. Несмотря на многочисленные обращения, меры по текущему ремонту кровли не принимались», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что руководителю управляющей компании было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства проведены работы по текущему ремонту кровли, осуществлен перерасчет платы за коммунальную услугу», — сказано в пресс-релизе.


