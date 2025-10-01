11:56:13 Среда, 1 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область нацелена углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи с Казахстаном — губернатор

09:30 | 01.10.2025 | Политика

Печать

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Власти Пензенской области нацелены углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи с Казахстаном. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область нацелена углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи с Казахстаном — губернатор

Фото: T.me/omelnichenko

«Из всех наших стран-партнеров первое место по объему экспорта пензенских товаров занимает Казахстан, куда мы отправляем четверть всей поставляемой за рубеж продукции. Это 60 товарных позиций из 97 возможных. За годы работы мы добились стабильного взаимовыгодного сотрудничества и теперь рассматриваем варианты расширения взаимодействия. [...] Нацелены углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи», — написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Ерланом Искаковым, состоявшейся в Пензе в минувший вторник, 30 сентября.

Олег Мельниченко отметил, что для развития партнерских отношений представители Пензенской области участвуют в бизнес-миссиях, форумах и выставках.

«В том числе в марте этого года презентовали в Астане возможности нашей мебельной промышленности. Состоялись встречи руководителей торговых сетей и оптовых площадок, были заключены новые экспортные контракты», — напомнил губернатор.


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе В Пензе осужден председатель правления товарищества собственников жилья
В Пензе в связи со случаями ОРВИ и острой кишечной инфекции в школе №71 начато эпидрасследование Олег Мельниченко сделал прививку от гриппа и пневмококковой инфекции
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама