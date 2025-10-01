Пензенская область нацелена углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи с Казахстаном — губернатор Политика

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Власти Пензенской области нацелены углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи с Казахстаном. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Из всех наших стран-партнеров первое место по объему экспорта пензенских товаров занимает Казахстан, куда мы отправляем четверть всей поставляемой за рубеж продукции. Это 60 товарных позиций из 97 возможных. За годы работы мы добились стабильного взаимовыгодного сотрудничества и теперь рассматриваем варианты расширения взаимодействия. [...] Нацелены углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи», — написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Ерланом Искаковым, состоявшейся в Пензе в минувший вторник, 30 сентября.

Олег Мельниченко отметил, что для развития партнерских отношений представители Пензенской области участвуют в бизнес-миссиях, форумах и выставках.

«В том числе в марте этого года презентовали в Астане возможности нашей мебельной промышленности. Состоялись встречи руководителей торговых сетей и оптовых площадок, были заключены новые экспортные контракты», — напомнил губернатор.