Иван Кирюхин стал исполняющим полномочия главы Пензенского района, Сергей Балакин — и.п. главы Малосердобинского района

10:12 | 02.10.2025 | Политика

Пенза, 2 октября 2025. PenzaNews. Исполнение полномочий главы Пензенского района возложено на Ивана Кирюхина, и.п. главы Малосердобинского района стал Сергей Балакин. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжается ротация руководителей муниципальных образований Пензенской области. Очередные кадровые перестановки произошли в Пензенском и Малосердобинском районах. Исполняющим полномочия главы Пензенского района назначен Иван Алексеевич Кирюхин», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 2 октября.

Он отметил, что руководство Пензенским районом — сложное и ответственное направление деятельности.

«Иван Алексеевич [Кирюхин] 8 лет руководил Малосердобинским районом. Думаю, его опыт будет востребован на новом посту. Будем ему помогать по мере возможности», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что Сергей Балакин, ранее руководивший Пензенским районом, будет исполнять полномочия главы Малосердобинского района.

«Желаю ему эффективно работать на благо жителей района», — написал он.


