Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в связи с Днем пожилого человека

11:07 | 01.10.2025 | Общество

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с Днем пожилого человека.

Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в связи с Днем пожилого человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Уважаемые жители Пензенской области! 1 октября в нашей стране отмечается День пожилого человека. Эта дата напоминает нам об уважении и заботе, которые мы обязаны проявлять к людям старшего поколения. Его представители являются носителями бесценного профессионального и социального опыта, семейных традиций и духовно-нравственных ценностей. Вклад любящих бабушек и дедушек в воспитание подрастающего поколения бесценен», — отметил глава региона.

Он уточнил, что в Пензенской области проживают около 350 тыс. представителей серебряного возраста.

«Многие из них активно включены в жизнь региона и способствуют его дальнейшему развитию. Они подают молодежи пример трудолюбия, бодрости и оптимизма», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что власти Пензенской области создают условия для здорового и активного долголетия, чтобы как можно больше пожилых людей вели полноценную и счастливую жизнь.

«Этой цели служит проект «Серебряная Пенза», в рамках которого проводятся занятия по суставной гимнастике и лекции по противодействию мошенничеству. В следующем году мы планируем масштабировать этот проект на другие муниципалитеты», — сообщил он.

Глава региона призвал каждого сказать добрые слова старшим родственникам и знакомым, а также ценить каждое мгновение, проведенное рядом.

«Желаю всем представителям старшего поколения и их семьям крепкого здоровья, благополучия, семейного согласия, всего самого доброго и светлого!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.


