21:13:24 Вторник, 30 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма

17:06 | 30.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что житель Пензы позвонил по номеру 112 и сообщил, что в жилом доме, расположенном на 5-м Виноградном проезде, заложено взрывное устройство. Незамедлительно на указанное место выехали экстренные службы. Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Специалисты кинологической службы полиции со служебными собаками обследовали строение и прилегающую территорию. В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1985 года рождения.

«Мужчина отрицал свою вину, однако фоноскопическая экспертиза, проведенная сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Пензенской области, подтвердила причастность подозреваемого к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе Над рядом районов Пензенской области действует план «Ковер»
Олег Мельниченко поручил активизировать вакцинацию населения Пензенской области от гриппа Глава Пензы прокомментировал ранний старт отопительного сезона
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама