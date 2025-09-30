В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма Криминал

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Установлено, что житель Пензы позвонил по номеру 112 и сообщил, что в жилом доме, расположенном на 5-м Виноградном проезде, заложено взрывное устройство. Незамедлительно на указанное место выехали экстренные службы. Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Специалисты кинологической службы полиции со служебными собаками обследовали строение и прилегающую территорию. В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1985 года рождения.

«Мужчина отрицал свою вину, однако фоноскопическая экспертиза, проведенная сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Пензенской области, подтвердила причастность подозреваемого к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.