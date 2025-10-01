Почетное консульство Казахстана планируется открыть в Пензенской области Политика

Пенза, 1 октября 2025. PenzaNews. Почетное консульство Республики Казахстан планируется открыть в Пензенской области. Об этом сообщил генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков в ходе рабочего визита в Пензу.

Фото: Pnzreg.ru

«В задачи почетного консула будет входить решение консульско-правовых вопросов для установления контактов граждан Казахстана с местными властями, гражданами России», — пояснил он во время встречи с главой Пензенской области Олегом Мельниченко, состоявшейся в губернаторском доме в минувший вторник, 30 сентября.

В свою очередь Олег Мельниченко подчеркнул, что регион нацелен углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи с Казахстаном.

Пользуясь случаем, он передал письмо с приглашением посетить Пензенскую область акиму Астаны Женису Касымбеку, знакомство с которым состоялось во время визита губернатора в столицу Казахстана в 2023 году.

«Убежден, что визит уважаемого акима послужит импульсом для всестороннего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.