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Роман Трялин возглавил делегацию Пензенской области на выставке «Иннопром-2026»

15:31 | 07.07.2026 | Экономика

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Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Глава министерства экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин возглавил делегацию региона на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Роман Трялин возглавил делегацию Пензенской области на выставке «Иннопром-2026»

Фото: Merp.pnzreg.ru

«Промышленный потенциал региона на специализированном стенде презентует ведущее предприятие станкостроительного кластера – ООО «Станкомашстрой», демонстрирующее передовые отечественные разработки в сфере металлообработки», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в состав региональной бизнес-миссии также вошли представители ООО «НПП «Моторные технологии», ООО «Телепорт», ООО «Прайд-автоматикс», ООО «Кодинсайд» и ООО «Максофт Защита».

Как отметил Роман Трялин, участие в выставке позволяет изучить тренды, а также сверить часы с коллегами и производителями.

«Интерес вызывают направления для кооперации как в сфере развития отраслей промышленности, [...] так и сопутствующей инфраструктуры. Интересны наработки от искусственного интеллекта и роботизации до межрегионального и международного сотрудничества», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.


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