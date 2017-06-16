13:53:21 Пятница, 16 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе два выпускника получили 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике

12:17 | 16.06.2017 | Образование

Печать

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Два выпускника из Пензы — Юсеф Салмин из губернского лицея и Александр Аракчеев из школы №76 — получили 96 баллов по итогам единого государственного экзамена по математике профильного уровня.

В Пензе два выпускника получили 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Юсефа Салмина, он рассчитывал получить не более 80 баллов.

«После экзамена думал, что будет 90. И вот результат — 96 баллов. На экзамене была доброжелательная обстановка, все спокойно работали, ведь если человек уверен в своих знаниях, ни камеры, ни наблюдатели ему не мешают», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, всего экзамен сдавали 3 тыс. 357 выпускников.

Средний балл пензенских школьников вырос на 0,9.
Актуальное
Читайте также
Четверо пензенских детей пройдут лечение благодаря «Саммиту плова» и акции «Белый цветок» Губернатор назвал ошибки в декларациях 11 депутатов гордумы Пензы «мелочами»
Компании пензенского кластера «Легпром» участвуют в выставке «Kids Expo-2017» В Пензе выбрали 20 лучших идей для проектов в рамках IT-лаборатории
Житель Пензенской области приговорен к 14 годам колонии за насилие над 10-летним сыном В Пензе 14 фермеров получили денежные сертификаты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама