В Пензе два выпускника получили 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике Образование

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Два выпускника из Пензы — Юсеф Салмин из губернского лицея и Александр Аракчеев из школы №76 — получили 96 баллов по итогам единого государственного экзамена по математике профильного уровня.

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По словам Юсефа Салмина, он рассчитывал получить не более 80 баллов.

«После экзамена думал, что будет 90. И вот результат — 96 баллов. На экзамене была доброжелательная обстановка, все спокойно работали, ведь если человек уверен в своих знаниях, ни камеры, ни наблюдатели ему не мешают», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, всего экзамен сдавали 3 тыс. 357 выпускников.

Средний балл пензенских школьников вырос на 0,9.