Спрос на учебу в детском технопарке Пензы втрое превысил предложение — Денис Тимирбаев Образование

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. 2,5 тыс. заявок поступило от желающих учиться в детском технопарке «Кванториум НЭЛ» в Пензе при вместимости 800 человек. Об этом сообщил директор учреждения Денис Тимирбаев.

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«За каждым принятым ребенком стоит три человека», — сказал он журналистам в пятницу, 2 марта, после того, как детский технопарк посетила министр образования и науки России Ольга Васильева.

Директор «Кванториума НЭЛ» пояснил, что претендентов заранее проинформировали о большом конкурсе, а для поступивших на учебу в технопарк ввели мотивирующую систему.

«Я их сразу предупреждаю, что 30 штрафных баллов — и мы с ними прощаемся. Чтобы вы понимали: курение в технопарке — это 100 штрафных баллов, 30 получают еще друзья, которые стоят рядом. Штрафуем за хамское поведение с партнерами, какое-то неадекватное поведение, переход в неположенном месте через дорогу. […] Мы видим, что дети, в принципе, адекватно воспринимают эти штрафные баллы», — отметил Денис Тимирбаев.

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Он уточнил, что пока ни одного случая отчисления не было, и выразил надежду на то, что этого не случится и впредь.

«При достижении 15 баллов мы их предупреждаем, и у них есть возможность [заработать] плюсовые баллы. За что их получают? За мытье полов, за какие-то другие вещи», — пояснил директор учреждения.

Денис Тимирбаев сообщил также, что занятия организованы в четыре смены с 8.30 до 19.30, но в связи с учебой наибольший наплыв школьников наблюдается с 16.00 до 18.00.

«У нас сейчас более 80 групп. На моей памяти только одна группа, которая очень нестабильна, остальные очень хотят и «горят», — отметил руководитель детского технопарка «Кванториум НЭЛ».