Мельниченко представил Казакову в должности и.о. министра образования Пензенской области

15:23 | 17.03.2026 | Образование

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил Ларису Казакову в должности и.о. министра образования региона в ходе заседания облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании регионального правительства представил исполняющего обязанности министра образования Пензенской области. На эту должность до завершения процедуры согласования в министерстве просвещения РФ назначена Лариса Владимировна Казакова», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 17 марта.

Олег Мельниченко сообщил, что Лариса Казакова имеет высшее образование, по специальности она учитель истории, а также является магистром психологии.

«Вся ее профессиональная деятельность связана исключительно с системой образования — прошла путь от школьного учителя в Лопатинском районе до директора пензенского колледжа транспортных технологий. Успешно ведет воспитательную и военно-патриотическую работу с молодежью. Долгое время возглавляет в Пензенской области поисковое движение», — констатировал он.

Губернатор пожелал Ларисе Казаковой успехов на новом посту.

«Уверен, что она справится», — подчеркнул Олег Мельниченко.


